فيديو من "بنزينة" لقاتل طفلي الدقهلية أثناء اصطحابه لهما لتنفيذ جريمته

ظهر مقطع فيديو جديد يدين محمود نظمي، المتهم بقتل طفليه، المعروف إعلاميًا بـ"قاتل طفلي ميت سلسيل"، والذي أثار جدلا كبيرا مؤخرًا.

ويظهر مقطع الفيديو الذي التقطته إحدى كاميرات المراقبة بأحد محطات تموين السيارات، المتهم أثناء دخوله بسيارته لمحطة وقود، 21 أغسطس 2018 في تمام الساعة 6:31 مساء، في التوقيت الذي ادعى فيه اختطاف طفليه.

ويظهر أحد أبناء محمود بشكل واضح في الفيديو، وهو يجلس في الكرسي الخلفي للسيارة، ما يكذب الرواية الأولى التي ذكر فيها أنهم تعرضوا للاختطاف الساعة الخامسة مساء، أثناء وجودهم معه في أحد الملاهي.

ويتطابق الفيديو مع اعترافات القاتل المسجلة بالصوت والصورة، بواسطة الأجهزة الأمنية، والتي اعترف فيها بأنه "قتل نجليه عبر إلقائهم من أعلى كوبري فارسكور بدمياط".