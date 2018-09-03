قالت الإعلامية نسرين أسامة أنور عكاشة، شقيقة المخرج الراحل هشام أسامة أنور عكاشة، إن شقيقها كان يعاني من أزمات نفسية قبل وفاته في عام 2013، مشيرة إلى أن "حالته النفسية لم تكن بمعزل عما واجهه جيله بأكمله".

وأضافت نسرين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع عبر فضائية "النهار": "أنا بقابل زملاء له من جيله وأجيال أصغر وأجيال أكبر، بيشتكوا أنهم مش عارفين يشتغلوا".

ولفتت عكاشة إلى أن "مناخ العمل كان ملخبط قبل وفاة شقيقها، ووالدها السيناريست الراحل أسامة أنور عكاشة"، مشيرة إلى أن ذلك أثر على خطوات شقيقها المهنية في عالم الإخراج.

ونوهت عكاشة إلى أن شقيقها الراحل قد يكون توقع أن إيقاف الأعمال التي كان من المفترض أن يخرجها سببه تصفية حسابات قديمة مع والده، السيناريست الراحل، مؤكدة عدم وجود دليلا على ذلك.

وتابعت: "كانوا يشهدون له أنه مخرج تقيل، وأثبت ده في شغله، لكن فجأة بدأ يعاني من أنه كان بينزل كل يوم ويتفق على شغل، وكان فيه حاجة بتوقفه في آخر لحظة، وفجأة الموضوع يقف".

ودللت بمسلسل "عرفة البحر" للفنان الراحل نور الشريف، وأيضًا مسلسل للفنان آسر ياسين، مشيرة إلى أنه اتفق مع الفنان الراحل نور الشريف على إخراج مسلسل "عرفة البحر" وأجرى اتصالات بعدد من الفنانين لمشاركته في المسلسل، مؤكدة أنهم "توقفوا عن الرد على اتصالاته، ونور الشريف أخبره بأنهم لا يرغبون في وجوده في المسلسل، ما سبب له صدمة نفسية".

ولفتت نسرين عكاشة إلى أن شقيقها اتفق على إخراج مسلسل وشارك مع مؤلفه في كتابة المسلسل والتحضير له، لكنه فوجئ باستبعاده بعد التلاعب به من قبل الإنتاج وأبطال العمل، بحجة أن "بطل العمل الفنان آسر ياسين يريد مخرج آخر لإخراج العمل"، منوهة إلى أن هذه الواقعة سببت له صدمة معنوية كبيرة.

وأكدت أن شقيقها كان "حساس، ومن الممكن أن يبكي بسبب ما يحدث معه للمقربين منه"، لافتة إلى أنه عاش في مدرسة أسامة أنور عكاشة، مؤكدة أن ما تردد عن عدم قدرته على دفع مصاريف علاجه عاري تمامًا من الصحة، "فقد توفي بدون إصابته بأي أمراض".

وعما تردد عن قتل شقيقها المخرج الراحل، قالت نسرين عكاشة: "الظروف قتلته ومصاعب الوسط مش هينة أبدا، وبتقتل كل يوم حد، ومقدرش أقول حد قتل، وحتى التجربتين بتوع الوسط الفني قد يكون الموضوع خارج عن يد نور الشريف، رغم غضبنا الشديد، وغضبه من اللي حصل، واللي إحنا مش فاهمينه لحد دلوقتي، والفريق بتاع المسلسل ساهم في قتل معنويات هشام أسامة أنور عكاشة".