قالت نسرين أسامة أنور عكاشة، ابنة السيناريست الراحل أسامة أنور عكاشة، إن والدها الراحل كان سيصاب بالانهيار إذا شاهد المسلسلات التي تعرض في الوقت الحالي.

وأضافت نسرين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع عبر فضائية "النهار": "ممكن انهيار كتعبير مجازي شوية، لكن أكيد مكانش هيبقى مبسوط، وأتصور أنه كان يا إما هيجيله اكتئاب أو مش هيقدر يكمل، لأنه مكنش بيقبل بالغلط".

وأوضحت أن والدها كان سيتوقف عن العمل كسيناريست، بسبب ما يحدث في الداراما هذه الأيام.

ولفتت نسرين عكاشة إلى أن مسلسلي "زيزينا وأرابيسك" كانوا من المسلسلات الأقرب لقلب والدها، نظرًا لأنه كان متعلقا بها وكان يرى بها روحه.