جدول أعمال اليوم الأول لمنتدى التعاون "الصيني – الإفريقي" في بكين

يفتتح الرئيس الصيني، شي جين بينج، قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي 2018 بالعاصمة الصينية، بكين، في تمام الرابعة و45 دقيقة مساء الإثنين بتوقيت بكين، بمشاركة زعماء الدول الإفريقية، في مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويتضمن جدول أعمال اليوم الأول لقمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي، منتدى للأعمال بمشاركة عدد كبير من ممثلي الشركات الكبرى، يعقبه حفل للترحيب بزعماء الدول المشاركين في القمة.

ويقيم الرئيس الصيني مأدبة عشاء على شرف الزعماء المشاركين في القمة، في تمام الساعة السادسة و35 دقيقة من مساء اليوم.

من ناحية أخرى، اتخذت السلطات الصينية إجراءات أمنية مكثفة لتأمين وفود الدول المشاركة فى القمة، ونشرت آلاف الجنود في الشوارع الرئيسية لبكين، كما شددت إجراءات الأمن في مكان انعقاد القمة، والفنادق التي تقيم بها وفود الدول الأفريقية، بينما رفعت أعلام الدول المشاركة بالقمة في الميادين الرئيسية.