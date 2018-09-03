قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الرأي الشرعي حول النقاب أنه "فضيلة وليس فريضة".

وأضاف طايع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن النقاب يعرض على الناس ولا يٌفرض عليهم.

وتابع: "من أرادت أن تنتقب فمطلق الحرية لها، ومن أرادت أن تتمثل بالوجه والكفين فلا وزر عليها".

وشدد طايع على أن المطالبة بمشروع قانون لإلغاء النقاب ومنه يعتبر "مبالغة"، لأنه لا يمكن أن تصادر حرية الناس في ملابسهم، مؤكدًا أن الحجاب واجب على المرأة، و"المرأة يجب أن تحتجب وتتحشم".