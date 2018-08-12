قال الفنان التشكيلي الدكتور أحمد شيحة والد الفنانة حلا شيحة، إن مسألة التمييز بين الناس هي إحدى مشكلات الشعب المصري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم" أنه يجب رفع كل أشكال التمييز عن الشعب المصري من أجل أن تعود الهوية المصرية الحقيقة.

وتابع: "عايز تهد أي أمة يبقى قسمها ناس لابسة حجاب وناس لابسة نقاب وناس ليها مذاهب وناس لها مذاهب أخرى".

وأوضح شيحة أنه نصح ابنته قائلًا: "هذا النقاب ليس من الدين أبدًا ويا بنتي ده نوع بيخبيكي عن المجتمع، وقوتك إنك تظهري للناس بوجه سافر حتى يراكِ الناس".