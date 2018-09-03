قال المهندس علي الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، إن حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة تسير بصورة منتظمة، منذ صباح اليوم، موضحا أن غرفة العمليات تتابع حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من سيرها وعدم وجود أى معوقات تؤثر على حركة التشغيل.

وقال الفضالي، في تصريحات لـ"الوطن"، إن الشركة دفعت بفرق رقابة على جميع محطات المترو بالخطوط الثلاثة للحد من حوادث الانتحار، والذى لا دخل للشركة بها، ولكن من منطلق الحفاظ على أرواح المواطنين، مؤكدا أن قطارات المترو تخدم نحو 4 ملايين راكب يوميا، مشيرا إلى أن هناك إجراءات أمنية مشددة بجميع المحطات لتوفير كافة الحماية الأمنية للركاب.

يذكر أن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أعلن، أمس، أنه أقدم رجل يدعى (ت. ع. خ.- مواليد 1977) ومقيم بعمارات الاوقاف بشارع السودان، ويعمل موظف بالشركة المصرية للاتصالات، على محاولة انتحار داخل محطة مترو جمال عبدالناصر؛ بعدما ألقى نفسه أثناء دخول القطار القادم من محطة حلوان متجها الى المرج، وأد ذلك لبتر قدمه اليمنى، ما أسفر عن توقف الحركة لمدة 15 دقيقة لرفعه من أعلى القضبان.