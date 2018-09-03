قال محمود شاهين، مدير إدارة التحليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية بشأن توقع سقوط أمطار تصل حد السيول "بيان احترازي" تصدره الهيئة قبل موسم الخريف من كل عام.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن فصل الخريف جغرافيا يبدأ 23 سبتمبر، لكن رئيس الهيئة توقع أن يبدأ مبكرا عن ميعاده، حتى يأخذ المواطنين والمسؤولين حذرهم، حفاظا على سلامتهم وسلامة المنشآت.

وأشار إلى أن فصل الخريف يشهد أكثر الأمطار غزارة على مدار العام، لافتا إلى أنه نظرا للطبيعة الجغرافية لبعض المدن فإن الأمطار تتكون محدثة السيول، لذلك كان لا بد أن يصدر هذا التحذير.