أكدت القوات الأمريكية في أفغانستان أن قائد تنظيم داعش في البلاد قتل في هجوم وقع السبت 25 أغسطس الماضي، في المنطقة الشرقية من محافظة نانغارهار، وقتل أبوسيد أوراكزاي، بحسب بيان للقوات الأمريكية في أفغانستان.

وذكرت شبكة "سي إن إن" في وقت سابق أن زعيم تنظيم "داعش" و10 مقاتلين آخرين من المجموعة الإرهابية قتلوا في غارة جوية، وفقا للمتحدث الإقليمي عطا الله خوجاني.

وصرح خوجاني، لـ"سي إن إن"، في وقت سابق، بأن القوات الأفغانية وقوات التحالف نفذت الضربة بعد تلقي معلومات استخبارية من مديرية الأمن الوطني الأفغانية.

وهذه المرة الثالثة، التي تعلن فيها القوات الأمريكية مقتل قائد لتنظيم داعش في أفغانستان، منذ يوليو 2016، وفقًا لما ذكرته الولايات المتحدة.