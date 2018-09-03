قالت فضائية "إكسترا نيوز"، في خبر عاجل لها، إن سامح شكري، وزير الخارجية، أكد على أهمية وضع رؤى مشتركة مع إثيوبيا في القضايا المتعلقة بإدارة سد النهضة.