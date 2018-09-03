سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية، على حريق شب في محطة كهرباء في مركز كفر صقر كما سيطرت على حريق محدود في مولد كهرباء خاص بفرع البنك الأهلي بمدينة أولاد صقر.

وتلقى اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد نشوب حريق بمحطة كهرباء في مركز كفر صقر وآخر بمولد كهرباء تابع للبنك الأهلي في مدينة أولاد صقر.

انتقلت قوة من الحماية المدنية وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق محطة الكهرباء بكفر صقر كما جرى الدفع بسيارة إطفاء للسيطرة على حريق مولد الكهرباء خاص بالبنك الأهلي بأولاد صقر وذلك بإشراف العميد أحمد الشوادفي مدير الحماية المدنية.

وجرى إخماد النيران ورجحت المعاينة الأولية نشوب الحريقين بسبب زيادة ضخم الأحمال، وجاري تحرير المحضر اللازم.