تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط 9 قضايا سلاح وذخائر بدون ترخيص، و987 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 1235 حكما في مجال تنفيذ الأحكام، في حملة أمنية مكبرة، بمراكز المحافظة، اليوم.

كما تمكنت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، وفقا لبيان أمني، صباح اليوم، من ضبط 11 قضية متنوعة في مجال قضايا الآداب، وقضيتين إتجار بالمخدرات، وقضيتين تعاطي مخدرات، ومتهمين هاربين مطلوب ضبطهما وإحضارهما في قضايا جنائية، ومراقب هارب، وقضيتين سلاح أبيض، و10 قضايا متنوعة في مجال قضايا المسطحات.

كما تمكنت الحملة، من ضبط 96 قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر، و95 قضية متنوعة في مجال ضبط الأسواق، وتنفيذ 322 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين في مجال إزالة التعديات.