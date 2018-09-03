أصدرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، قرارًا وزاريا بشأن الدعوة لانتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، ليكون يوم الأربعاء الموافق 31 أكتوبر 2018.

وأضافت المشاط، في بيان صحفي اليوم، أن هذا القرار يأتي تتويجا لجهود الوزارة خلال الأشهر الماضية؛ لإجراء انتخابات الغرف السياحية، بالتنسيق والتعاون المثمر والبناء مع لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية، ولجان تسيير أعمال الغرف السياحية، والتي شكلت بالقرار الوزاري رقم 51 لسنة 2018.

وأشارت المشاط إلى أنها تتطلع إلى إتمام هذه الانتخابات في روح يسودها الود والتعاون، وتغليب المصلحة العامة، حتى تكون هناك مجالس إدارات منتخبة ومعبرة عن القطاع السياحي تعمل على النهوض به، مشيرة إلى أنه سيتم باب الترشح للانتخابات، السبت المقبل، ولمدة 6 أيام عمل تنتهي يوم 15 سبتمبر الجاري.

وأوضحت الوزيرة، أنها حرصت على التواصل والتنسيق المستمر مع الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والنائبة سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة في مجلس النواب، وأعضاء اللجنة، لإنجاز ملف انتخابات الغرف السياحية في أسرع وقت ممكن، حرصا من الوزارة على مصلحة القطاع السياحي في المقام الأول.