قالت رئيسة وزراء بنجلاديش شيخة حسينة واجد، إن حكومة ميانمار أجلت عودة مسلمي أراكان (الروهينجا) إلى بلادهم؛ دون الإعلان عن سبب محدد.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي قبيل مشاركتها في اجتماع مبادرة دول خليج البنغال من أجل التعاون التقني والاقتصادي متعددة القطاعات، وأضافت "واجد" أن ميانمار تعلن عن استعدادها لاستقبال مواطنيها (الروهينجا)، لكنها في الواقع لا تفعل أي شيء حيال ذلك، بل وتقوم بتأجيل عملية العودة دون تبيان السبب، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وفي ديسمبر الماضي، وقعت بنجلاديش وميانمار اتفاقًا يؤمن عودة مسلمي أراكان إلى بلدهم، ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، فإن أكثر من 750 ألف روهينجي، معظمهم من الأطفال والنساء، هربوا من مناطقهم إلى الجارة بنجلاديش بسبب ممارسات الجيش الميانماري، ومليشيات بوذية متطرفة، تعرضوا لها اعتبارًا من 25 أغسطس 2017.

وأسفرت تلك الجرائم عن مقتل آلاف الروهينجا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، وحسب إحصاءات منظمة "أونتاريو للتنمية الدولية" (كندية غير حكومية)، فقد قتل نحو 24 ألف روهينجي على أيدي قوات الأمن في ميانمار منذ 25 أغسطس 2017، ووصفت الأمم المتحدة، الحملة على أراكان بأنها نموذج مثالي للتطهير العرقي، وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهينجا مهاجرين غير نظاميين قادمين من بنجلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم.