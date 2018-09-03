يتفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الآن، مشروع إسكان المحروسة 1 و2 بنطاق مدينة النهضة في حي السلام ثان، حيث يضم 4900 وحدة سكنية وعدد من المحلات.

وأشاد المحافظ بالجهد المبذول، مطالبا بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من المشروع.