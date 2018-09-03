يكثف رجال الشرطة بمركز فوه، جهودهم لفك لغز اختفاء ربة منزل، حرر أهلها محضرًا بمركز الشرطة باختفاءها دون أسباب، على حد قولهم، وتلقى الرائد أحمد البسيونى، رئيس مباحث فوه، بلاغًا من أهالى الفتاة العشرينية من عمرها، بغيابها بعدما توجهت لإلى الطبيب لإجراء الكشف الطبى عليها.

ومرّ على اختفاء الفتاة 8 أيام، وأخطر اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، بالواقعة وكلف بإجراء التحريات للوصول إليها.

وذكر أهل المفقودة "عزة.ع"، متزوجة ولديها 3 أطفال، المختفية منذ 8 أيام، فى محضر الشرطة الذى حمل رقم 3296 لسنة 2018 إداري مركز شرطة فوه، إنها أبلغتهم برغبتها فى الذهاب لطبيب الأسنان للكشف على أسنانها، ولم تعد من وقتها، وأنهم بحثوا عنها فى كافة العيادات، والمراكز والمستشفيات فلم يجدوها فلجأوا لتحرير محضر بالشرطة.

أضافت شقيقة المفقودة فى بلاغها أمام رئيس المباحث، أنهم توجهوا للطبيب الذى كان من المقرر ذهابها إليه، الذي نفى حضورها، لذلك بدأت رحلة البحث عنها، لكنهم لم يصلوا لها وانقطعت الاتصالات بينهم.

وشكلت عائلة الفتاة المفقودة فريقًا للبحث عنها في الأماكن القريبة منها، وعند أقاربها، وصديقاتها دون العثور عليها، وطالبت شقيقة المفقودة الشرطة بالبحث عنها خوفًا من حدوث مكروه لها، خاصة وأنها لم تعتد الغياب عن منزلها، على حد قولها.