هنأ الدكتور عبدالعزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، نادي الإتحاد السكندري ومجلس إدارته، لتأهل فريقه لكرة القدم إلى دور الـ16 بالبطولة العربية للأندية، بعدما تعادل 2/2 أمام مضيفه الترجي التونسي في إياب دور الـ32 بالبطولة.

ويتوجه قنصوه بخالص التهنئة للشعب السكندري على الإنجاز، الذي حققه نادي الإتحاد السكندري، معربا عن: "خالص سعادته بما قدمه لاعبو نادي الاتحاد وجهازهم الفني من أداء بطولي مشرف على مدار مباريات التصفيات، ونجاحهم بتوفيق من الله وبالإعداد الجيد والالتزام، في الوصول لهذا الإنجاز، متمنيا لهم ولجميع الأندية العريقة المتواجدة في محافظة الإسكندرية بالمزيد من النجاح والبطولات".