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6 مواد باللائحة الداخلية تحدد مهام وميزانية معهد التدريب البرلماني

6 مواد باللائحة الداخلية تحدد مهام وميزانية معهد التدريب البرلماني

من هي غادة جبارة نائب رئيس "أكاديمية الفنون"؟

من هي غادة جبارة نائب رئيس "أكاديمية الفنون"؟

"سكاي نيوز": البرلمان العراقي سيسلم رئيس البرلمان الجديد 177 نائبا

"سكاي نيوز": البرلمان العراقي سيسلم رئيس البرلمان الجديد 177 نائبا

زيادة القروض الاستثمارية المتوسطة الأجل الممنوحة للمزارعيـن

زيادة القروض الاستثمارية المتوسطة الأجل الممنوحة للمزارعيـن

عاجل| رئيس الوزراء لسفير الإمارات: العلاقات المشتركة بين البلدين قوية

عاجل| رئيس الوزراء لسفير الإمارات: العلاقات المشتركة بين البلدين قوية

تأجيل أولى جلسات محاكمة 28 متهما في قضية "إعلام الإخوان" لـ2 أكتوبر

تأجيل أولى جلسات محاكمة 28 متهما في قضية "إعلام الإخوان" لـ2 أكتوبر

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