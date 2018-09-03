عقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، أمس، اجتماعا موسعا للوقوف علي منظومة نقل الركاب بالمحافظة وما تم بها من أعمال لوضع أليات ورؤية واضحة للمضي في تطوير تلك المنظومة.

في بداية الاجتماع، أكد المحافظ العمل على وضع رؤية لتطوير منظومة وهيئة النقل العام في الإسكندرية، مؤكدا أن ذلك من أولى اهتمامتنا، وأوضح أن تطوير المحاور المرورية من الترام والسكة الحديدية ومحور المحمودية بالمحافظة من أهم التحديات بها، كما أن مشاريع النقل الجماعي من أهم المشاريع المحورية للإسكندرية.

وكلف المحافظ اللواء خالد عليوة بوضع رؤية شاملة من قبل المتخصصين بالهيئة لتطوير منظومة النقل العام بالمحافظة، على أن يتم عرض ودراسة تلك الرؤية على استشاريين متخصصين للبدء في تنفيذها، موضحا أنه سيتم الاهتمام أولا بتطوير وسائل النقل الجماعي التي تخدم الكثافات العالية.

وكلف قنصوة مسؤولي المرور بالإسكندرية بالتنسيق مع هيئة نقل الركاب للإزالة الفورية للإشغالات المتواجدة في مسار وحرم طريق الترام والتي تعيق حركة الترام، مشيرا إلى ضرورة أن يتم دراسة مدي تأثر مدة الرحلة من حيث انخفاض المدة وذلك عقب إزالة تلك التعديات والإشغالات للتعرف الدقيق علي ما تسببه تلك الاشغالات من إعاقة لحركة الترام.

وتناول الاجتماع؛ الحديث عن إمكانيات أسطول الهيئة العامة للركاب بالمحافظة، والوقوف علي ما تم من أعمال تطوير ورفع كفاءة لأسطول سيارات الهيئة وزيادة عدد المركبات به، كما تم الوقوف على المعوقات التي تواجه هيئة النقل والتي منها تواجد الإشغالات في حرم الترام؛ حيث أشار المحافظ أنه سيتم التعامل مع جميع تلك المعوقات تباعا وفقا للأولويات.