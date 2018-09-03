وافق مجلس التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية، خلال جلسته المنعقدة مؤخرًا، برئاسة الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب على بدء التحصيل الإلكتروني للمصروفات بجميع كليات الجامعة اعتبارًا من بداية سبتمبر الجاري، وإلغاء أي تحصيل نقدي أو ورقي.

كما أحاط مجلس التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية علمًا ببدء الدراسة بكليتي التربية النوعية وكلية الآثار واللغات بفرع الجامعة بمطروح، اعتبارًا من العام الأكاديمي الحالي 2019/2018.

وأكد مجلس التعليم والطلاب على انتهاء التحويلات والنقل على الفرق الأعلى للكليات فى 15 سبتمبر، وينتهي اعتمادها من الجامعة 15 أكتوبر المقبل.