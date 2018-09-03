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محافظ دمياط تزور الجامعة وتناقش عقد بروتوكول لتطوير صناعة الأثاث

محافظ دمياط تزور الجامعة وتناقش عقد بروتوكول لتطوير صناعة الأثاث

قبل الاحتفال بـ"100 سنة"..رئيس "الوفد" يحيل "شوشة" للتحقيق ويفصل آخرين

قبل الاحتفال بـ"100 سنة"..رئيس "الوفد" يحيل "شوشة" للتحقيق ويفصل آخرين

جامعة الإسكندرية تبدأ تحصيل المصروفات إلكترونيا وتلغي النقدي والورقي

جامعة الإسكندرية تبدأ تحصيل المصروفات إلكترونيا وتلغي النقدي والورقي

إحالة مسؤولين في "التعليم" للشؤون القانونية بسبب "فيسبوك"

إحالة مسؤولين في "التعليم" للشؤون القانونية بسبب "فيسبوك"

غدا.. فتح باب التنسيق لطلاب الثانوية الأزهرية الناجحين بالدور الثاني

غدا.. فتح باب التنسيق لطلاب الثانوية الأزهرية الناجحين بالدور الثاني

صور| محافظ كفر الشيخ يبحث قضايا المحافظة مع المستشارين القانونيين

صور| محافظ كفر الشيخ يبحث قضايا المحافظة مع المستشارين القانونيين

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"العمر راح وشقاه".. "حسين" يفقد حياته بـ30 طعنة أمام زوجته وأولاده

"العمر راح وشقاه".. "حسين" يفقد حياته بـ30 طعنة أمام زوجته وأولاده

من هي غادة جبارة نائب رئيس "أكاديمية الفنون"؟

من هي غادة جبارة نائب رئيس "أكاديمية الفنون"؟

«السنوسى»: «مسجون 7 سنين لأنى قتلت واحد بشومة فى خناقة.. وهخرج أكمل حياتى عادى»

«السنوسى»: «مسجون 7 سنين لأنى قتلت واحد بشومة فى خناقة.. وهخرج أكمل حياتى عادى»

كوافير «منعم» يمنع استخدام الألعاب النارية فى زفة العروسين: اللى يحبنا ما يولعش شماريخ

كوافير «منعم» يمنع استخدام الألعاب النارية فى زفة العروسين: اللى يحبنا ما يولعش شماريخ

«خليها تعفّن»: حملة لمقاطعة الفاكهة بعد ارتفاع أسعارها.. و«حماية المستهلك» يعلن دعمها

«خليها تعفّن»: حملة لمقاطعة الفاكهة بعد ارتفاع أسعارها.. و«حماية المستهلك» يعلن دعمها

«محمد»: «شلة حرامية» شجعونى على تعاطى «الترامادول» وخطف التليفونات

«محمد»: «شلة حرامية» شجعونى على تعاطى «الترامادول» وخطف التليفونات

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