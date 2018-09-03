وقع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اتفاقية تعاون لتدريب العاملين بالتموين وطلبة كلية التجارة بالجامعة.

وأكد المصيلحي، في بيان اليوم، أن هذا التوقيع يأتي في إطار خطة وبرنامج عمل الحكومة وخطة التنمية المستدامة لتعظيم القدرات البشرية في التعامل مع المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، تحت شعار "المواطن أولا".

وأشار المصيلحي إلى أن الهدف من البروتوكول عقد مجموعة من الدورات التدريبية بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات التجارية بكلية التجارة جامعة القاهرة، لتدريب العاملين في وزارة التموين والتجارة الداخلية ومديريات التموين وإدارتها والمكاتب التموينية التابعة لها بكل مناطق الجمهورية، لرفع كفاءتهم وتعظيم دورهم في خدمة المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف: يأتي ذلك من خلال تدريبهم على مھارات التعامل مع طالبي الخدمة، ومھارات تحليل وحل المشكلات والاتصال المباشر، وتنمية مھارات التفكير الابتكاري والإبداع لديهم في تقديم الخدمات وتطويرها، لتحقيق أعلى معايير الكفاءة في الأداء الحكومي للوصول إلى أعلى معدلات الأداء والتحول من العمل الروتيني الحكومي إلى ثقافة التميز والابتكار.

فيما أكد رئيس جامعة القاهرة أن البروتوكول يهدف إلى تنمية قدرات العاملين بوزارة التموين، موضحا أن دور الجامعة يتضمن الكثير من الخدمات للمجتمع ومنها التدريب والاستشارات، مضيفا أن الجامعة شريكا أساسيا في تقديم علم نافع للدولة والمواطن بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد القومي ويحقق أهداف التنمية الشاملة، مشددا على أن الجامعة تدعم جهود الدولة للارتقاء بأداء الوزارات الحكومية.

وأكد المصيلحي أن المرحلة الأولى للمشروع التدريبي العام للعاملين بمديريات التموين وإدراتها ومكاتبها التموينية في تنفيذ برنامج تدريبي على 3 أيام بواقع 5 ساعات يوميا ويلحق 25 متدربا فقط بالدورة الواحدة، على أن يدرب 50 موظف أسبوعيا و200 شهريا اعتبارا من هذا الشهر، موضحا أن هناك مراحل أخرى من تدريب العاملين بوزارة التموين مع جامعة القاهرة وجامعات أخرى أيضا.

وأضاف البيان: بالتوازي مع الاهتمام بالعناصر البشرية بالوزارة هناك خطة طموحة لتطوير مكاتب التموين على مستوى محافظات الجمهورية وتحويل البعض منها إلى مراكز خدمة، موضحا أن البروتوكول الثاني وخاص بتدريب طلبة كلية التجارة جامعة القاهرة يهدف إلى دعم قدرات ومهارات الطلبة لضمان تأهيلهم لسوق العمل مستقبلا ورفع مهاراتهم العملية من خلال التدريب بديوان عام وزارة التموين وبعض جهاتها التابعة خلال الإجازة الصيفية.