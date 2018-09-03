استقبل الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور عمرو جيرة، استشاري جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لمناقشة تدريج الخدمات الصحية لمواطني كفرالشيخ والأعمال، التي يقوم بها جهاز الخدمة الوطنية، للانتهاء من تطوير مستشفيات قلين المركزي وبلطيم المركزي.

وقال محافظ كفرالشيخ إن مستشفى قلين المركزي الجديد به 104 أسرة على مساحة 14 ألف متر مربع، ومستشفى بلطيم المركزي الجديد به 149 سريرا على مساحة 18 ألف متر مربع، مشيرا إلى أنه سيجري الانتهاء من مستشفى بلطيم المركزي خلال 60 يوم على الأكثر، دعما للخدمات الطبية المقدمة لأهالي محافظة كفرالشيخ.

وأضاف أنه سيجري مخاطبة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، للبدء في التجهيزات الطبية والنهائية لمستشفى قلين المركزي ومستشفى بلطيم المركزي الجديد، استعدادا لافتتاحهم لتحقيق الجودة المطلوبة في القطاع الطبي والرعاية الصحية بكفرالشيخ.

وأشار المحافظ إلى "مجهودات جهاز الخدمة الوطنية على دعمها المتواصل، والمتميزة في إقامة العديد من المشروعات بمحافظة كفرالشيخ"، موجها لهم الشكر، مضيفا أنه سيزور قلين وبلطيم المركزي، خلال أيام للتعرف على الموقف النهائي للتنفيذ.