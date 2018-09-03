قال آرون سانجالا، عضو برلمان دولة مالاوي، إن مصر دولة رائدة في دعم ومساعدة أشقائها بالدول النامية في إفريقيا، مبدياً احترامه لهذا الدور الذي تلعبه مصر.

جاء ذلك خلال فاعليات البرنامج التدريبي الذي ينظمه معهد التدريب البرلماني بمجلس النواب المصري، لوفد من أعضاء لجنة الخدمة البرلمانية ببرلمان دولة مالاوي، اليوم، تحت عنوان "استراتيجيات العمل بمجلس النواب المصري"، ومن المقرر أن يستمر لمدة 3 أيام، بحضور رئيس برلمان مالاوي.

وفي الوقت الذي عبر فيه "سانجالا"، عن سعادته بمشاركته في معهد التدريب البرلماني بمجلس النواب، تساءل عن كيفية تضمين ذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة والشباب في المسارات التنموية والبرامج.

ورد الدكتور أحمد حلمي، رئيس معهد التدريب البرلماني بمجلس النواب، موضحاً أن المعهد يقدم برامج متخصصة بما يسمح لكل من المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة من ممارسة دورهم كأصحاب حق أصيل في المجتمع.

وأشار إلى وجود برامج تتعلق بكيفية ممارسة الشباب حقهم السياسي وأن يكونوا فاعلين في هذا الجانب وهناك شباب يرغبون في خوض المحليات، فضلاً عن إعداد المعهد لبرامج حول الممارسة السياسية ومساعدتهم في قراءة التشريعات وغيرها من الأدوات الهامة لهم.