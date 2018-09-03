أجلت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، بالتجمع الخامس، منذ قليل، برئاسة المستشار محمد جمال، ثاني جلسات محاكمة لاعب المنتخب الوطني والأهلي السابق محمد أبوتريكة، لاتهامه بالتهرب الضريبي بمبلغ 710 ألف جنيه، قيمة الإعلانات لشركة مياه غازية، لجلسة 24 سبتمبر لإعلان المتهم، وذلك بعد تغيب دفاع أبوتريكة في الجلستين.

وأحالت نيابة التهرب الضريبي، أبو تريكة، إلى المحكمة لاتهامه بالتهرب الضريبي خلال الفترة من 2008 إلى 2009، بعد موافقة النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق على الإحالة، ويواجه أبوتريكة اتهامًا بالتهرب الضريبي بمبلغ 710 ألف جنيه، قيمة الإعلانات لشركة مياه غازية وإحدى شركات الاتصالات.