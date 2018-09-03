عقد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اجتماعا باستشاري البرنامج الوطني لإدارة المخلفات، التابع لوزارة البيئة، وذلك لاستعراض المشروعات التي جرى الانتهاء منها، والجارية التي ينفذها البرنامج بمحافظة كفرالشيخ.

كما يستعرض الاجتماع مساهمات البرنامج ودوره في إنشاء المصانع وتطوير المعدات، فضلاً عن إنشاء ثلاثة مصانع جديدة لإدارة المخلفات وتطوير مصنعي بيلا وسيدي سالم، وذلك بحضور الدكتور محمد إسماعيل، الاستشاري التنفيذي بالبرنامج، والمهندس صفوت سليمان، استشاري البرنامج الوطني لإدارة المخلفات، والمهندس هشام فتحي، مدير عام النظافة والتجميل بالمحافظة.

قال محافظ كفرالشيخ، إنه جرى استعراض مراحل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، متضمنة ثلاث مراحل، منها المرحلة الأولى التي جرى الانتهاء منها، وتتضمن تدعيم المحافظة للمشروع بـ15 معدة، ويجري افتتاحها خلال أيام، وتضم المرحلة الثانية إنشاء ثلاثة مصانع جديدة لتدوير القمامة بكل من كفرالشيخ ودسوق ومطوبس، ودعمت المحافظة البرنامج بمعدات قيمتها 14 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه جرى البدء في المرحلة الثانية للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات، ودعم المنظومة بالمحافظة بقيمة 3 ملايين جنيه لقطع الغيار الخاصة بالمعدات، فضلاً عن دعمه بـ6 رؤوس سيارات نقل ثقيل، و12 مقطورة حمولة 54 متر مكعب، و6 لوادر و6 جرارات بمقطورة، و3 ماكينات لتدوير السماد، بتكلفة إجمالية قدرها 30 مليون جنيه.

كما استعرض المحافظ طرق الجمع المنزلي التي سيجري استخدامها، وضرورة مراعاة طلبات المواطنين، وتوفير معدات النقل اللازمة لعملية الجمع، مشددا على أهمية إضافة المرافق والخدمات كافة، ومراعاة كل المقاييس الفنية ومعايير الجودة في إنشاء المصانع، وتعيين العمالة الماهرة لضمان سير العمل بكفاءة، مضيفا أنه ابتداءا من الغد، ستكون هناك دراسة لتقييم مشروع البرنامج وتحديد أماكن إنشاء المدافن الصحية طبقاً للدراسات البيئية، بالتعاون مع وزارة البيئة والمركز الوطني لاستخدام أراضي الدولة.

كما تضمنت المرحلة الثالثة إنشاء مدفن صحى بملاحة منيسي بالبرلس بتكلفة مبدئية قدرها 65 مليون جنيه على مساحة 100 فدان، فضلاً عن إنشاء مصنعي لتدوير القمامة بمركزي قلين والحامول، ونقل مصنع بيلا بتكلفة إجمالية 103 مليون جنيه.

ومن جانبه، أوضح استشاري البرنامج، أن المستهدف تدوير القمامة بنسبة 50% بالمرحلة الثانية و70% بالمرحلة الثالثة، كما سيجري إنشاء مصنعا لتدوير القمامة بكل مركز من مراكز المحافظة بحلول عام 2038.

توجه أعضاء البرنامج بدعوة للمحافظ بحضور ورشة تدريبية، لشرح الخطة الخاصة بالبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وذلك في 12 سبتمبر الجاري.