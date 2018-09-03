قال السفير بسام راضي المتحدث بأسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استهل نشاطه في اليوم الـ3، لزيارته للعاصمة الصينية بكين، بالمشاركة فى منتدى الحوار رفيع المستوى بين القادة الصينيين والأفريقيين وممثلي قطاع الأعمال والتجارة والصناعة الصينيين والأفارقة.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز قنوات الاتصال بين المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين، وجذب الاستثمارات الدولية لأفريقيا، بمشاركة واسعة من رجال الأعمال في أفريقيا والصين ومختلف دول العالم، من خلال التركيز على سبل دفع الصادرات الأفريقية ودعم الشركات الأفريقية في الاندماج في الأسواق العالمية، ودفع التبادل التجاري بين الصين وأفريقيا.

وأشار إلى أن المناقشات ركزت خلال المنتدى على مشروعات البنية الأساسية وبنائها وتشغيلها، وتمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى دفع جهود تطوير البنية الأساسية الأفريقية والتكامل الاقتصادي.