منذ 18 دقيقة

منذ 18 دقيقة

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي بمقر إقامته بالعاصمة الصينية بكين برئيس جنوب السودان سيلفاكير.