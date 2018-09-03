أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، عن حاجتها لشغل وظائف قيادية منها معاون مدير مديرية لشؤون المعلمين، ومعاون مدير مديرية لشؤون التعليم الفني، ومعاون مدير مديرية لشؤون المتابعة والأداء.

وحددت المديرية في إعلانها عدة شروط يجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف من بينها:

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2- أن يكون حسن السيرة والسمعة.

3- ألا يقل سنه عن 30 عامًا ولا يزيد على 40 عامًا وقت التقدم.

4- أن يكون من العاملين بالمديرية.

5- ألا تقل مدة عمله عن 5 سنوات من تاريخ تعيينه.

6- أن لا يكون قد تم مجازاته بأي جزاءات خلال آخر 5 أعوام.

7- أن تكون آخر 3 تقارير سنوية لكفاية الأداء لا تقل عن مرتبة ممتاز.

8- أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل علمي ملائم للوظيفة.

9- الإلمام بالمهارات الأساسية في الإدارة والتفكير الابتكاري والحاسب الآلي.

10- أن يكون لديه خبرة في مجال الوظيفة المتقدم إليها.

المستندات المطلوبة لجميع الوظائف:

- طلب لشغل الوظيفة باسم وكيل الوزارة به صورة شخصية للمتقدم.

- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من واقع ملف الخدمة موضحًا التسلسل الوظيفي والجزاءات إن وجدت، وكذلك بيان حالة إلكترونية معتمد.

- خطاب من الشؤون القانونية يفيد عدم الإحالة إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية.

- تقارير كفاية لآخر 3 سنوات قبل الإعلان.

- السيرة الذاتية والإنجازات ومقترح تطوير الوظيفة المتقدم إليها.

وحدد الإعلان ضرورة تقديم الطلبات باليد لإدارة تنسيق الإعدادي والثانوي والوظائف الإشرافية خلال 10 أيام، ولن يلتفت لأي طلبات تقدم بعد هذه المدة أو ترد عن طريق البريد.