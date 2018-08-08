اعتمد محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بسيناء، جدول مواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف: مدير إدارة تعليمية، والتوجيه الفني، ومدير ووكيل مدرسة رسمية لغات، ومعاون مدير المديرية.

وأكد عقل، في بيان، اليوم، أنه من المقرر أن تبدأ المقابلات بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 12 أغسطس 2018 وحتى الخميس الموافق 16 أغسطس 2018.

وقال عدنان سليمان، مدير إدارة الموارد البشرية بديوان عام المديرية، إن مواعيد المقابلات الشخصية ستبدأ من الثانية عشرة ظهرًا وحتى السادسة مساءا في الأيام المحددة وفق الجدول المعلن.