انسحب الفنان سليمان عيد والفنان طاهر أبوليلة من مسرحية "عربي منظرة" والتي تعرض على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية، وتبحث الفرقة حاليًا عن بديلين لهما.

واتفق "عيد" و"أبوليلة" على عرض الرواية لمدة شهر فقط وانتهى منذ أيام، وأرادت الفرقة عرض المسرحية مرة أخرى كل خميس وجمعة من كل أسبوع، وهو ما يتعارض مع ارتباطهما بأعمال دراميّة حاليًا؛ ولذلك قررا الانسحاب من أجل التفرغ لأعمالهم الفنيّة بالقاهرة.

تضم مسرحية "عربي منظرة" عددًا من النجوم بطولة العرض الفنان سامح حسين، سليمان عيد، إيمان السيد، طاهر أبوليلة، الفنانة القديرة نادية شكري، أحمد الحلواني، طارق جلال، هاني حسن الأسمر، إيمي طلعت زكريا، شهد يسري، من تأليف طارق رمضان، ديكور وملابس وائل عبدالله، ألحان محمد مصطفى، إخراج هشام عطوة.