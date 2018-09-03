تستعد الكاتبة والروائية فاطمة ناعوت للإعلان عن مشروعها الأدبي الجديد بإصدار روايتين عالميتين من ترجمتها، الرواية الأولى هي"الوصمة البشرية" للكاتب العاليم فيليب روس، والرواية الثانية هي "نصف شمس صفراء" للكاتبة النيجيرية تشيماماندا نجوزي أديتشي.

وقالت ناعوت في بيان: إن الروايتين تمت ترجمتهما من قبل، وأصدرتهما الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2012 وحصلا على العديد من الجوائز، إلا أننى تحمست لترجمتهما بشكل جديد ومختلف، وخاصة فى هذا التوقيت، وشعرت أنه من الممكن أن يكون لهما تناولا مغايرا عما تم تقديمه من قبل، وأتمنى أن يخرجا إلى النور قريبا، لأن مثل هذه الروايات العالمية تحتاج إلى ترجمات عربية كي تصل إلى قطاع عريض من الجمهور العربي المتذوق للأدب.

من ناحية أخرى تستعد الكاتبة فاطمة ناعوت لإصدار كتابها رقم 27 باسم "الكتابة بالطباشير الملون" الذي يدرس العلاقة بين الفنون البصرية من جهة والفنون الزمنية من جهة أخرى.