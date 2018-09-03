قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن الدولة لم تتعرض لأية خسائر جراء سيول سانت كاترين، مشيرًا إلى امتلاء البحيرات بـ 10 آلاف متر مكعب من مياه السيول.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم، أنه تم الانتهاء من 191 بحيرة جبلية في سانت كاترين، لافتًا إلى التعاقد مع 50 بحيرة أخرى.

وتابع فودة: "تم الانتهاء من 3 سدود بتكلفة 25 مليون جنيه بالإضافة إلى الأعمال الجارية في بحيرتين بتكلفة 17 مليون جنيه بالتعاون مع الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات".

وأشار فودة، إلى تكبد الدولة خسائر بلغت 850 مليون في مايو 2014، أي قبل تولي الرئيس السيسي رئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أنه أمر بالتعامل مع الأزمة للاستفادة من المياه قبل 4 سنوات، وقال: "السيسي قال خسرنا 850 مليون جنيه، طب لو صرفنا مليار جنيه مثلا ونستفيد من المياه".

واستطرد فودة، أنه تم صرف حوالي 550 مليون جنيه ما بين سدود وبحيرات وآبار وخزانات أرضية، منذ عام 2014 حتى الآن، كما تم تخصيص حوالي مليار و 324 مليون جنيه في عدة مناطق مثل دهب وطابا ونويبع لانشاءات جديدة.