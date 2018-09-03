قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إنه يتم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل حاليًا في 5 مراكز بالتوازي، وهي "مدينة قلين ومنية قلين ومدينة بيلا والجرايدة ببيلا، ومدينة فوة ومدينة بلطيم ومدينة برج البرلس"، مشيرًا إلى أن ذلك يحدث للمرة الأولى بكفر الشيخ، وسيتم الانتهاء من تنفيذ مشروع توصيل الغاز المنزلي ببيلا قبل نهاية عام 2019م.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، اليوم، المهندس شريف حماد، مدير عام شركة ترانس جاس للغاز الطبيعي بكفر الشيخ، والمهندس حاتم بسيوني، مدير عام المشروعات بالشركة.

وأوضح المحافظ، أنه سيكون هناك تسهيلات في توصيل الغاز للمنازل طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسداد المبالغ المستحقة على المشتركين من خلال أقساط قيمتها 30 جنيهًا شهريًا، وبدون فوائد، وتم بحث خطة المشروعات الجارية لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، مؤكداً زيادة معدلات التنفيذ وزيادة الوصلات المنزلية، ومد الخطوط الرئيسية الجديدة بالمناطق التي لم يتم تنفيذ خدمة توصيل الغاز الطبيعي بها.

وكلف بإعداد تقرير شهري لإرساله إلى الجهات المعنية، مشددًا على وضع دراسة جدوى حقيقية وسريعة، لتوفير مأخذ رئيسي للغاز الطبيعي قريب من مدينة الحامول مباشرة، دون الارتباط بالانتهاء من مشروع بيلا، لسرعة توصيل خدمة الغاز المنزلي لأهالي الحامول.