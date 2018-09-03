أخمدت قوات الحماية المدنية بمحافظة السويس، مساء اليوم، حريق نشب في دراجة نارية، أدى لانفجار خزان الوقود بها، أمام مبنى ديوان عام المحافظة، ما أسفر عن إصابة رجل وزجته كانوا يستقلون الدراجة النارية.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارًا من قوات تأمين مبنى المحافظة، يفيد باشتعال النيران في دراجة نارية أمام مبنى المحافظة بعد تعرض الدراجة النارية للانقلاب، وأسفر عن إصابة صاحب الدراجة البخارية وزوجته، وتم نقلهم إلى مستشفى السويس العام.

وعلى الفور أخمدت الحماية المدنية، النيران وتم رفع الدراجة من الطريق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.