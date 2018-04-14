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الوطن

إصابة 17 شخصا باختناقات إثر حريق وحدة سكنية في السويس

منذ 55 دقيقة
كتب: محمد مقلد
إصابة 17 شخصا باختناقات إثر حريق وحدة سكنية في السويس

أرشيفية

أصيب مساء اليوم السبت، 17 مواطنًا بالسويس باختناقات إثر حريق شب بوحدة سكنية بمدينة شل السكنية بحي الأربعين، وجرى نقلهم لمستشفى السويس العام وعلاجهم، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل انتقاله للوحدات السكنية المجاورة.

تلقى اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، إخطارًا من مأمور قسم الأربعين، يفيد اشتعال النيران في وحدة سكنية بإحدى العمارات بمدينة شل السكنية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وإصابة 17 مواطنًا باختناقات من جراء الحريق، جرى نقلهم للمستشفى وعلاجهم.

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