أكد الدكتور الحسين عبدالبصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، أن حريق متحف البرازيل الوطني خسارة كبيرة لتاريخ الإنسانية، مشيرا إلى أنه يضم آثارا يرجع تاريخها إلى 200 عام، إذ أن عمر البرازيل حوالي 500 عام.

وأوضح عبدالبصير، أن المتحف كان يضم حوالى 700 قطعة آثار مصرية إلى جانب بعض التماثيل البرونزية والتوابيت والتماثيل وبعض الأقنعة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الآثار اليونانية الرومانية.

وأشار إلى أن المتحف كان يضم أقدم هيكل عظمي فى تاريخ الأمريكتين يسمى (لوتسيا) ويرجع تاريخه إلى حوالى 12 ألف عام، لافتا إلى أنه زار المتحف عام 2013.

وأعرب عن حزنه الشديد على حريق هذا المتحف العريق الذي كان يضم مجموعة متميزة من الآثار المصرية، كما أنه يعد جزءا مهما من تاريخ البرازيل وأمريكا اللاتينية، مؤكدا أن مصر ودول العالم تقف مع البرازيل في هذه المأساة الحضارية الكبيرة.

وكانت وزارة الآثار قد خاطبت وزارة الخارجية المصرية لإفادتها بتقرير مفصل وعاجل عن حالة الآثار المصرية الموجودة بمتحف البرازيل الوطني بعد الحريق الذي تعرض له المتحف.