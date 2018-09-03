علقت الدكتورة سميرة الدغيدي، مالكة قناة "ltc"، على القرار الصادر من المجلس الأعلى للإعلام، مساء اليوم الإثنين، بشأن وقف بث القناة لمدة أسبوعين، قائلةً بأنها لم تتسلم نص الخطاب بعد، مؤكدةً أنها ستلتزم بتطبيق القرار فور إخطارها بشكل رسمي "هنفّذه ومش هكون حزينة ومش هيأثر في القناة ولا العاملين بها"، بحسب قولها.

وتابعت "الدغيدي"، في تصريح لـ"الوطن"، أن تلك الفترة ستكون راحة لجميع العاملين بالقناة، وسيتم خلالها إعادة النظر في طريقة العمل، لافتةً إلى أن سبب اتخاذ هذا القرار "الطرحة" التي أهدتها إلى المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على الهواء مباشرة من خلال برنامج "كورة بلدنا"، الذي يقدّمه عبدالناصر زيدان على شاشة "ltc".

وأكدت أن "منصور" ليس له علاقة بقرار وقف بث القناة من قريب أو من بعيد، مضيفةً: "حتى لا يدّعي عبر وسائل الإعلام بأنه وراء وقف بث القناة"، مشيرةً إلى أن واقعة "الطرحة" مخالفة لميثاق الشرف الإعلامي، وأنها توقّعت إصدار مثل هذا القرار بشأن ما حدث.

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد قد أصدر قرارًا بمنع بث قناة LTC لمدة أسبوعين، حيث عقدت لجنة الشكاوى بالمجلس برئاسة جمال شوقي ولجنة الإعلام الرياضي برئاسة فهمي عمر اجتماعين متتاليين لبحث الشكاوى المقدمة ضد القناة، وما رصدته لجان الرصد والمتابعة من مخالفات مهنية.

وكانت "الدغيدي" قد قدّمت منذ أيام هديتين على الهواء مباشرة عبر برنامج "كورة بلدنا"، لكل من مرتضى منصور، وأحمد الشريف مقدّم برنامج "ملعب الشريف" سابقًا على شاشة "ltc"، حيث كانت الهدية عبارة عن "طَرْحة" حمراء اللون.