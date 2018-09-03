قال الإعلامي أحمد موسى، إن حريق متحف البرازيل الوطني كارثة ثقافية كبيرة للإنسانية، متابعًا: "الحريق ده لا يمكن يكون طبيعي، مينفعش يكون بماس كهربائي وأكيد بفعل فاعل، لإنه بدأ من نصف المتحف وانتشر في المتحف كله دون أن يتدخل أحد".

وأضاف خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الحكومة المصرية عبرت عن أسفها إزاء الحادث، مشيرًا إلى أن مصر قد تقدم مساعدات للبرازيل نظرًا لخبرتها الكبيرة في كافة ما يتعلق بالملفات الأثرية.

وتابع: "المتحف دمر بالكامل، والتاريخ دمر معه، وللأسف كان يحتوي على ملايين القطع الأثرية وبقايا كائنات حية عمرها آلاف السنين".