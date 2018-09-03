مصادر: عباس شومان مستمر كأمين عام لهيئة كبار العلماء بالأزهر

كشف مصدر مطلع بالأزهر الشريف أن الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر المنتهية مدته القانونية، سيستمر في أداء مهامه المكلف بها كأمين عام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، حيث جرى تجديد ندبه أمينا عاما للهيئة العام الماضي، مشيرة إلى أن ذلك غير مرتبط بكونه وكيلا لمشيخة الأزهر.

أصدر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قرارا بتكليف الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالقيام بأعمال وكيل الأزهر الشريف، لحين اختيار شخصية جديدة بعد نهاية فترة الوكيل السابق الدكتور عباس شومان.

وقال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق، على حسابه بـ"فيسبوك": "بحمد الله انتهت مهمتي بوكالة الأزهر بانتهاء مدة التجديد (...) وكل التوفيق والسداد لتستمر مسيرة النجاح التي حققها الأزهر الشريف على كافة الأصعدة، وسنبقى جميعا جنودا لأزهرنا ووطننا ما حيينا".

وتعد هيئة كبار علماء الأزهر أعلى مرجعية دينية تابعة للأزهر الشريف، المرجعية الأولى للمسلمين حول العالم، وأنشئت عام 1911 في عهد مشيخة الشيخ سليم البشري، وأعيد إحياؤها عام 2012 في عهد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

وتختص هيئة كبار العلماء بانتخاب شيخ الأزهر، عند خلو المنصب، وترشيح مفتي الجمهورية، والبت في المسائل الدينية ذات الطابع الخلافي، والقضايا الاجتماعية التي تواجه المجتمع المصري أو العالم الإسلامي.