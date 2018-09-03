قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن قرار المجلس بوقف بث قناة ltc لمدة أسبوعين جاء بعد توجيه 21 إنذار للقناة، وشملت الإنذارات قرارات بالغرامة وجزاءات على عدد من برامجها خلال الفترة الماضية.

وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ"الوطن" أنه من المقرر أن ينفذ قرار وقف البث خلال 24 ساعة من صدوره، وإرسال القرار للقناة والمنطقة الإعلامية الحرة صباح الغد لتفعيله.

وتابع المصدر قائلًا: "هذا هو القرار الأقوى الذي اتخذه المجلس منذ تأسيسه خصوصًا وأن القناة بثت محتويات بها مساس بالأعراض وجرائم إعلامية جسيمة وفحش القول واستخفاف بالمشاهدين وحقوقهم"، لافتا إلى أن القرار شمل توجيه إنذار أخير لقناة الحدث اليوم.

وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس، برئاسة جمال شوقي، ولجنة الإعلام الرياضى برئاسة فهمي عمر، عقدت اجتماعين متتاليين لبحث الشكاوى المقدمة ضد القناة، وما رصدته لجان الرصد والمتابعة من مخالفات مهنية، وانتهت اللجان إلى التوصية بوقف بعض البرامج بالإضافة لمنع بث القناة.