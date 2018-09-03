علق الإعلامي أحمد موسى، على البيان الصادر من مجلس إدارة النادي الأهلي، تنديدًا بما اعتبرته أخطاء تحكيمية، أدت إلى تعادله مع نادي الإنتاج الحربي، ضمن منافسات الدوري العام، قائلًا إن مجلس الأهلي أثلج صدور جماهيره الغاضبة.

وطالب موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، مساء اليوم، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، بوقف إبراهيم نور الدين، وكل الحكام الذين شاركوا معه في إدارة المباراة.

وأضاف موسى: "عجبني البيان، أيوه كدة، ومش هنلعب إلا لو في عدل وعدالة".

كانت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أصدرت بيانًا، هددت فيه بعدم استكمال الدوري العام في حال عدم التزام اتحاد الكرة بمحاسبة المخطئين والعمل على تطوير المنظومة التحكيمية، مبديةً استعدادها لتحمل تكلفة تعيين حكام أجانب لكل المباريات التي سيخوضها الفريق الأحمر في البطولة.