قال جمال شوقي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اجتماعا عقد اليوم بين المجلس والمنطقة الإعلامية الحرة التابعة لهيئة الاستثمار لتوفيق الأوضاع بالنسبة للقنوات الفضائية، تطبيقا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الجديد.

وأوضح شوقي في تصريح لـ"الوطن"، أنه جرى الاتفاق على عقد الاجتماع أسبوعيًا بشكل دوري كل ثلاثاء، وإخطار مجلس إدارة المنطقة الإعلامية الحرة بكل الإنذارات التي يصدرها الأعلى للإعلام في حق القنوات المخالفة، فضلا عن إخطار مجلس الإدارة بأي قرارات خاصة بوقف البث لاتخاذ الإجراءات اللازمة وخطاب إنذار الحدث.

وأشار شوقي إلى أن هذه الاجتماعات تهدف إلى سرعة البت في طلبات الترخيص المقدمة، لافتا إلى أن اللجنة في اجتماعها الثلاثاء المقبل، ستناقش توفيق أوضاع الشركات المالكة للقنوات التابعة للمنطقة الحرة طبقا للقانون الجديد والاتفاق على آليات التنسيق والتعاون لتفعيل القانون الجديد وتسهيل إجراءات توفيق الأوضاع، فيما يخص الإخطارات وطلبات الترخيص الجددة.

يذكر أن هذه الاجتماعات تحدث لأول مرة للتنسيق المستمر بين المجلس والمنطقة الإعلامية، وقد حضر اجتماع اليوم من الأعلى للإعلام كل من جمال شوقي، ومحمد العمري، وكيل المجلس، ومجدي لاشين عضو المجلس، وأحمد سليم أمين عام المجلس.