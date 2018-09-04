"التعليم" تستنكر فرض التبرعات على الطلاب: "أولياء الأمور هم السبب"

قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة حريصة على اتخاذ كل الإجراءات العقابية ضد إدارة أي مدرسة يثبت أنها فرضت زيادة على المصروفات المدرسية، لا تنص عليها لائحة الوزارة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن 25% تعتبر أعلى زيادة مقررة، موضحًا أن المصروفات الدراسية لا تزيد عن 10 آلاف جنيه، حيث ألزمت الوزارة المدارسة بزيادة قدرها 7% و10% على تكلفة "الأتوبيس" و 10% على تكلفة "الكتب المدرسية".

وأكد المتحدث باسم وزارة التعليم، أنه تم غلق 6 مدارس ووضع 12 مدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، مشيرًا إلى أن الوزارة شكلت لجانا للإشراف على مراقبة الإدارات التعليمية المختلفة وتقييمها.

وطالب أولياء الأمور، بتقديم شكاوى ضد أي مدرسة تفرض زيادات في الرسوم لا تتضمنها لائحة الوزارة، شرط أن تكون "مجمعة".

وعن أزمة فرض التبرعات على الطلاب، قال: "ولي الأمر هو من بدأ هذا الأمر، لأنه عرض التبرعات على المدارس حتى تقبل ذويهم للالتحاق بها، وعمومًا فإن نسبة هذا الأمر في المدارس قليلة للغاية، ولن نتمكن من الوصول إليه دون أن يتقدم أولياء الأمور بشكوى".