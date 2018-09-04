وزير الرياضة: محمد صلاح منتج مصري ملك للعالم.. ويجب احترام مكانته

علق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أزمة اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، مع اتحاد الكرة، موضحًا أن صلاح أصبح نجم كبير لامع في عالم الرياضة، كما أصبح منتج مصري ملك العالم أجمع.

وأضاف "صبحي"، خلال حواره في برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "في أي قارة من القارات أو أي مكان بيعشق كرة القدم نجد أن الجميع يحب صلاح، أي ملتقى أكون أنا جالس فيه بلاقي ناس تتحدث عن مو صلاح الذي أصبح واحد من ثلاثة لاعبين الأفضل على مستوى العالم".

وأشار صبحي إلى أنه أصبح الآن لا أحد في العالم لا يعرف ميسي أو كريستيانو رونالدو وكذلك صلاح، لذلك يجب احترام مكانته والتعامل معه بالمنطق.