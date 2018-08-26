وزير الرياضة: "تعاطفت مع العين الإماراتي عشان اشتغلت فيه.. إحنا بشر"

أبدى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، سعادته البالغة بخروج مباراة العين والوحدة ببطولة كأس السوبر الإماراتي، بالشكل اللائق، ونجاح إقامة المباراة على ستاد الدفاع الجوي (ستاد السلام)، مضيفًا: "تعبنا يومين تلاتة من أجل الأمور التنظيمية، ولكن المظهر المشرف جعلنا ننسى كل التعب".

وأضاف "صبحي"، خلال تصريحاتت تليفزيونية لقناة "أبو ظبي الرياضية"، أن المباراة كانت متميزة، وتليق بالفريقين.

وأشار وزير الشباب إلى أنه عمل لفترة ما في قطاع الاستثمار بنادي العين الإماراتي، مستطردًا: "إحنا بشر.. فتعاطفت مع العين بعض الشيء".

وعن تكرار مباراة السوبر الإمارتي في مصر، قال إن التعاون مستمر مع دولة الإمارات الحبيبة، وشرفت بالمشاركة في ماراثون زايد، وهناك مزيد من الفعاليات سيجري الاتفاق عليها وفقا لأجندات البلدين، ولكن العام الحالي سيشهد استعدادات خاصة لأنه عام زايد.