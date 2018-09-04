"صحة الدقهلية": ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالوزارة في حملة بالمنصورة

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، شن الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي، حملة مكبرة للمرور على الصيدليات العامة بمدينة المنصورة، ضبطت كمية كبيرة من الأدوية المهربة والغير مسجلة بوزارة الصحة.

وقال "مكي" في بيان صحفي، إن الحملة أسفرت عن ضبط 37 صنفًا أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، و 12 صنفًا صحة وتأمين صحي بإحدى الصيدليات بشارع عبد السلام عارف بمدينة المنصورة.

وأكد ضبط 12 صنفًا أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، وأدوية موجودة في غير درجة حرارتها، وعدم تواجد المدير الصيدلي المسؤول بإحدى الصيدليات بشارع بنك مصر بالمنصورة، وتحرر محضر لصيدلة في شارع بنك مصر بالمنصورة، لعدم تواجد المدير الصيدلي المسؤول.

وأوضح أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية، بناءً على توجيهات الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، بتكثيف الحملات على أسواق الأدوية بالمحافظة، وضبط المخالفين، وذلك ضمانًا لأمن وسلامة المواطنين.