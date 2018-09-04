بالفيديو| طارق توفيق: ترميم 50 ألف قطعة أثرية لعرضها بالمتحف الكبير

استعرض برنامج "ساعة من مصر"، الذي يعرض على قناة "الغد" الإخبارية، الأعمال الإنشائية والفنية داخل المتحف المصري الكبير، وأظهرت الكاميرا كيف تتم أعمال الترميم للقطع الأثرية، ومدى دقة أعمال الترميم، والتجهيزات الكبيرة داخل المعمل التي تتم به أعمال الترميم.

وقال الدكتور طارق توفيق مدير المتحف المصري الكبير، إنه يتم الآن ترميم 50 ألف قطعة أثرية لعرضها فور افتتاح المتحف، موضحًا أن كل القطع الأثرية لديها دور في فكرة البعث لدى المصري القديم.

وأضاف "توفيق"، خلال التقرير، أنه تم البدء في أعمال ترميم القطع الأثرية منذ 7 سنوات، كما أنه يتم تخزين كافة القطع الأثرية بشكل علمي ومبسط.

وعن العجلات الحربية، قال: "لدينا 6 عجلات حربية من مقبرة توت عنخ آمون، وتجميع العجلات الحربية من 3 متاحف تمهيدًا لعرضها بالمتحف الكبير".