اعتقلت الشرطة الأمريكية، الإثنين، متظاهرين مناهضين للعنف حاولوا إغلاق الطريق السريع الواصل إلى مطار أوهير الدولي في مدينة شيكاغو.

وشارك قرابة 100 شخص في المظاهرة، التي نظمها الناشط رجل الدين "غريغوري ليفينغستون"، بمنطقة "بارك ريدج" في طريق "كينيدي" السريع، الذي يعتبر أحد الشرايين الهامة لمطار أوهير.

وأعرب المتظاهرون عن احتجاجهم على أعمال العنف التي تشهدها المناطق الجنوبية والغربية من المدينة منذ سنوات، وسط تنديد برئيس بلدية شيكاغو "راهم إيمانويل".

وبحسب مراسل الأناضول، فإن الشرطة سمحت بتنظيم المظاهرة في منطقة صغيرة عند مدخل الطريق السريع، وأوقفت 12 متظاهرًا بينهم ليفينغستون إثر محاولتهم الوصول إلى الطريق السريع، دون حدوث أي مناوشات بسبب عدم مقاومة المحتجين للشرطة.

وحمل باقي المتظاهرين لافتات كتبوا عليها عبارات من قبيل، "لا للعنف"، و"راهم يؤذي السود"، و"حياة السود قيمة أيضًا"، و"العزيز راهم! افعل شيئًا من أجل المناطق الجنوبية والغربية أو ارحل".

كما ردد المتظاهرون هتافات "يجب أن يرحل راهم إيمانويل"، و"لا سلام بدون عدالة"، وسط اتخاذ إجراءات أمنية مكثفة.

تجدر الإشارة إلى أن شيكاغو شهدت في يوليو وأغسطس الماضيين مظاهرات مماثلة.