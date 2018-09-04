رحب الرئيس السوداني، عمر البشير، بالشركات الصينية للاستثمار في البلاد، وتعهد بتقديم الامتيازات والتسهيلات والحماية التي تمكنها من العمل في مناخ مستقر وجاذب للاستثمار.

وقال البشير، لدى استقباله بمقر إقامته في بكين على هامش أعمال قمة منتدى التعاون الصيني- الإفريقي، ولقاءه برؤساء 3 شركات صينية، وفقا لـ"سكاي نيوز"، إن "السودان لديه موارد ضخمة وإمكانات هائلة، ويحتاج للمزيد من الاستثمارات في مجالات الزراعة، الثروة الحيوانية، النفط والغاز، والبنى التحتية والموانئ باعتباره منفذا بحريا لعدد من الدول المجاورة".

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن البشير قوله، إن "السودان من أوائل الدول التي استقبلت الشركات الصينية، وكانت بوابتها للدخول إلى إفريقيا، وأن أمام هذه الشركات فرصاً كبيرة للاستثمار في السودان".

والتقى البشير كل من رئيس مجلس إدارة شركة موانئ الصين الهندسية، ورئيس مجلس إدارة شركة بولي الصينية العاملة في مجال البواخر والطرق، إلى جانب رئيس شركة سكك حديد الصين القسم .16

وجدير بالذكر أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، قد أعلن تقديم بكين منحة للسودان بقيمة 400 مليون يوان ما يعادل 58.5 كليون دولار، وقرضا بدون فوائد بقيمة 200 مليون يوان ما يعادل 29 مليون دولار لاستخدامه في مشاريع متفق عليها.