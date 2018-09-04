الأمين العام للأمم المتحدة يدعو ميانمار لإطلاق سراح صحفيي ''رويترز"

دعا الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غويتريش، سلطات ميانمار إلى إعادة النظر في الحكم بسجن صحفيين اثنين من وكالة "رويترز"، لمدة سبع سنوات، بتهم انتهاك قانون الأسرار الرسمية.

وبحسب "روسيا اليوم"، قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، للصحفيين: "الأمين العام يلفت وبقلق إلى حكم سلطات ميانمار الاثنين بالسجن سبع سنوات على الصحفيين وا لون "32 عاما"، وكياو سوي أو "28 عاما"، ويحث الحكومة على إعادة النظر في قرارها".

وأضاف: "من غير المقبول أن يُحاسب هؤلاء الصحفيون على الإبلاغ عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ضد شعب الروهينغا في ولاية (راخين)"، داعيا في الوقت ذاته إلى الاحترام الكامل لحرية الصحافة وجميع حقوق الإنسان في ميانمار، ولفت غويتريش إلى أنه سيواصل الدعوة إلى إطلاق سراح الصحفيين، ويؤكد أن الحق في حرية التعبير والإعلام هو حجر الزاوية لأي ديمقراطية.

وكانت سلطات ميانمار قد اعتقلت الصحفيين على خلفية تغطيتهما لأخبار أزمة ولاية "راخين"، والإثنين، قام قاض في ميانمار بإدانة الصحفيين الاثنين من وكالة ''رويترز'' بخرق قانون أسرار الدولة، وحكم عليهما بالسجن 7 سنوات.