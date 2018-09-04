كشف فادي ناجي، خبير التغذية والنمو، خلال حواره مع الإعلامية بثينة توكل حقيقة الأضرار التى تنتج عن حقنة هرمون النمو قائلا "إن هذا إفراز هرمون النمو يستخدم للأطفال الذين يعانون من نقص، سواء في مستوى الوزن او الطول نتيجة حالة مرضية موجودة".

وأضاف ناجي خلال لقائه مع برنامج "القاهرة اليوم" عبر فضائية "اليوم"، إنه في حال وجود تطور غير طبيعي في نمو الطفل، يقوم الطبيب، بتحديد الجرعة المناسبة لهرمون النمو حتى الوصول لنتائج.

وعن سؤال الإعلامية بثينة توكل بعلاقة التخسيس بهرمون النمو أجاب خبير التغذية والنمو قائلا "إنه في حال الحصول على نمو الهرمون على شكل حقن، بيعمل على الغدة النخامية وحرق الدهون"، والتي وصفها بمايسترو الجسم كله، مضيفا أن هذا الهرمون يقوم بزيادة عدد الحرق في جسم الإنسان عند طريق هرمون آخر.

وأوضح ناجي أن هذا الهرمون بيسبب حالة من الارتباك في جسم الإنسان، لأنه يؤثر عن الغدد النخامية المسؤولة عن كل شيء في الجسم.